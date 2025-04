Tanti italiani in campo nella quarta giornata del Masters/Wta 1000 di Madrid. Esordio per Lorenzo Sonego, che scenderà in campo sull’Arantxa Sanchez nel secondo match dalle 11.00 contro Miomir Kecmanovic. Discreto sorteggio per il torinese, che da non testa di serie se la vedrà con il serbo numero 47 del mondo. Superficie sulla carta che si addice particolarmente al gioco di Sonego, che dall’altra parte della rete incontrerà un giocatore solidissimo da fondo campo, ma con poche altre soluzione e non rapidissimo negli spostamenti laterali. Sullo stesso campo, non prima delle 17.00, giocherà anche Lucia Bronzetti, impegnata in un primo turno piuttosto complicato con la campionessa degli Australian Open Madison Keys (5). Tanta Italia sul campo 8. Buona opportunità sia per Mattia Bellucci che per Luciano Darderi. Il tennista di Busto Arsizio affronterà il bosniaco Damir Dzumhur, mentre l’italo argentino, reduce da diverse settimane impegnative tra Napoli, Marrakech e Monaco, giocherà con Quentin Halys. Due partite più che alla portata di entrambi gli azzurri. Darderi, se al 100%, può superare anche in maniera decisa il big server francese. Bellucci si scontrerà con un tennista dal gioco molto vario, ma con un servizio più che attaccabile, anche sulla terra rapida di Madrid. Bellucci-Dzumhur in campo alle 11.00. A seguire Darderi-Halys.

Il programma di domani

Manolo Santana Stadium

ore 11.00 Vukic vs Nishikori

non prima delle 13.00 (7) M.Andreeva vs Bouzkova

a seguire (WC) Eala vs (2) Swiatek

a seguire Fonseca vs (Q) Moller

non prima delle 19.00 (4) Gauff vs Yastremska

Arantxa Sanchez Stadium

ore 11.00 Bencic vs (20) Tauson

a seguire Sonego vs Kecmanovic

a seguire (WC) Landaluce vs Norrie

non prima delle 17.00 (5) Keys vs Bronzetti

a seguire (PR) Opelka vs (LL) Hijikata

Stadium 3

ore 11.00 Bouzas Maneiro vs (27) Frech

a seguire (Q) Joint vs (11) Navarro

a seguire (LL) van de Zandschulp vs Struff

a seguire Tien vs Giron

a seguire Bu vs (Q) Fearnley

Court 4

ore 11.00 Goffin vs Muller

a seguire Bergs vs Nishioka

a seguire (13) Shnaider vs Volynets

a seguire Sevastova vs (23) Ostapenko

a seguire (25) Fernandez vs Li

Court 5

ore 11.00 (19) Vekic vs (WC) Baptiste

a seguire (166) Haddad Maia vs Pera

a seguire (31) Noskova vs Carle

non prima delle 16.00 (12) Muchova vs Starodubtseva

Court 6

ore 11.00 Etcheverry vs Medjedovic

a seguire (Q) Altmaier vs Jarry

a seguire Arnaldi vs (Q) Coric

a seguire Griekspoor vs (Q) Kopriva

Court 7

ore 11.00 (18) Samsonova vs Dolehide

a seguire (Q) Parry vs (30) Kalinskaya

Court 8

ore 11.00 Dzumhur vs Bellucci

a seguire Halys vs Darderi