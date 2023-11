MOVIOLA – Torino-Frosinone: Monterisi su Seck, arbitro fischia rigore e poi lo toglie col Var

Episodio da moviola in Torino-Frosinone: Monterisi tocca Seck, che poi restando in piedi finisce a terra su un contatto con Okoli in cui è lui a far fallo. L’arbitro Fourneau probabilmente vede fallo ai suoi danni in un secondo momento, quando invece il contatto era eventualmente quello precedente, e fischia rigore. Il Var Abbattista lo richiama al monitor: il fischietto romano rivede le immagini e decide di revocare il rigore. In effetti, l’attaccante granata dopo il contatto con il difensore ciociaro, che c’è, non cade e prosegue, poi finisce per commettere fallo lui. Decisione al limite, ma supportabile.