MOVIOLA – Juventus-Inter, Bremer col braccio: è rigore

Un episodio da moviola condiziona il finale di Juventus-Inter. La semifinale di andata di Coppa Italia sembrava scorrere verso un successo di misura per i bianconeri, ma un’ingenuità di Bremer regala il pari alla squadra di Simone Inzaghi. L’ex difensore del Torino infatti ha letto male una traiettoria vagante in area e nel tentativo di colpire di testa, ha deviato il pallone con il braccio. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha concesso il calcio di rigore ai nerazzurri. Decisione giusta, ma gli unici dubbi riguardano un contatto aereo precedente tra Dumfries e Kostic. Una decisione al limite, relegata al giudizio di campo del direttore di gara.