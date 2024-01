MOVIOLA – Juventus-Frosinone: rigore per fallo di Lirola su Miretti, Sacchi fischia subito

Episodio da moviola in Juventus-Frosinone con il netto fallo di Lirola su Miretti che ha slalomeggiato in area e ha provocato il calcio di rigore. Tutto corretto quanto deciso dall’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata, che vede subito e decide di fischiare immediatamente. Il Var La Penna si prende del tempo per una revisione ma il penalty viene confermato ed è 1-0 con Milik che trasforma.