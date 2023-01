Milan, disastro Coppa Italia: fuori alla prima partita dopo 14 anni

Il 2023 non si è aperto nel migliore dei modi per il Milan: dopo la vittoria con qualche affanno di troppo contro la Salernitana, di recente è arrivato il pareggio-beffa contro la Roma, a cui si aggiunge la clamorosa sconfitta contro un Torino in dieci uomini stasera in Coppa Italia. I rossoneri, quindi, escono dalla competizione alla prima partita giocata, come non succedeva da poco più di 14 anni. Era, infatti, dicembre 2008 quando il Milan venne battuto per 2-1 dalla Lazio, capace di ribaltare il gol di Shevchenko grazie alle segnature di Zarate e Pandev.