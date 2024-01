Lazio, esordio da titolare nel derby per Christos Mandas: chi è il portiere greco

Nel derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma farà il suo esordio in assoluto con la maglia biancoceleste il portiere greco Christos Mandas. Con Provedel influenzato e neanche in panchina, Maurizio Sarri ha scelto di affidarsi all’esordiente ellenico, che sembra aver dunque superato nelle gerarchie il più esperto collega Sepe. Classe 2001 e nativo del Pireo, Mandas ha svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili greche, senza però mai essere essere convocato con la selezione maggiore. In patria ha esordito a soli 16 anni in Coppa di Grecia con la maglia dell’Atromitos, per poi passare nel gennaio 2022 all’Ofi Creta.

Con la formazione isolana ha disputato la sua prima vera stagione da titolare in campionato, mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni. Le sue prestazioni hanno attirato le mire degli osservatori della Lazio, che quasi sul gong dello scorso mercato estivo si è assicurata le sue prestazioni. In pochi mesi Mandas si è dunque guadagnato la fiducia di Sarri, tanto da lanciarlo come titolare in una sfida dall’elevata importanza per squadra e tifosi come il derby di coppa.