Lazio-Bologna, disastro difensivo di Sosa: gol di Felipe Anderson a porta vuota (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

Il video del gol di Felipe Anderson in Lazio-Bologna. Disastro difensivo da parte di Sosa, che dopo un buon inizio regala la palla a Pedro, che si invola verso la porta e serve il pallone al brasiliano, che a porta vuota non deve far altro che depositarlo in rete. In alto ecco il video del gol all’Olimpico.