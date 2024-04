Juventus-Lazio, Ravanelli: “Non si può non dare un rigore del genere, è una presa in giro”

“Questa regola non la condivido, questo è un passaggio volontario. Non può non dare un rigore del genere, così perde di credibilità l’arbitro, perde di credibilità il movimento calcistico. Questa è una presa in giro“. Queste le dure parole di Fabrizio Ravanelli, opinionista di Mediaset, riguardo l’episodio da moviola di Juventus-Lazio, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2023/2024. Nel corso del primo tempo Vecino calcia Cambiaso e il direttore di gara, Davide Massa, fischia calcio di rigore. Il Var Di Paolo però richiama l’arbitro per fargli vedere la posizione di fuorigioco di Cambiaso sul colpo di testa di Vlahovic, posizione di fuorigioco che non viene sanata dal colpo di testa di Patric che non viene considerata una giocata come sostiene anche Graziano Cesari. Spiegazione che però non trova consenso da parte di Fabrizio Ravanelli.