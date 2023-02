Juventus-Lazio, Allegri torna su Pogba: “Serve pazienza. Sta lavorando per rientrare, ma navighiamo a vista”

“Rassegnati nei confronti di Pogba? No, rassegnazione non ci deve essere. Dispiace perché pensavamo di avere Paul a diposizione per mettere nelle gambe del minutaggio e invece non è così. Purtroppo, sono cose che capitano quando un giocatore viene da sei mesi, quasi nove, di inattività. Ci vuole un pochino di pazienza, lui sta lavorando bene per cercare di rientrare il prima possibile, però questo momentaneamente non è possibile. Vediamo nei prossimi giorni ma come ho detto bisogna navigare a vista”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a Sportmediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, parlando di Pogba e anche del momento che vivono i bianconeri: “Il calcio ti dà la possibilità di rifarti e questa sera è una possibilità, poi da domani dobbiamo tornare a pensare al campionato. Momento più difficile della mia carriera da allenatore? È per tutti un’esperienza nuova. Dobbiamo viverla nel migliore dei modi, cercando di fare il meglio possibile perché è un dovere che abbiamo verso la società, verso i tifosi e in primis verso noi stessi”.