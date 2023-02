Juventus-Lazio, Allegri: “Pogba ha un problema al flessore, Vlahovic titolare”

“I giocatori sono dispiaciuti e amareggiati ma domani è la Coppa Italia, un’altra competizione. Ci dobbiamo concentrare su questa partita, contro una squadra che sta facendo bene. Devo ancora valutare quale formazione giocherà domani. L’unico a non essere disponibile, Bonucci a parte, è Pogba che ha un indolenzimento”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: “La mia è una squadra che si è strutturata in modo diverso a quanto inizialmente previsto a causa degli infortuni di lungo periodo. Adesso dobbiamo prendere tempo per riadattarci ai nuovi interpreti che abbiamo a disposizione”.

E ancora: “Tridente Chiesa-Di Maria-Vlahovic? Soluzione che avevo in mente già dall’inizio, poi le vicissitudini del calcio portano a trovare un assetto diverso. I giocatori quando rientrano da tanti mesi per un infortunio si fa fatica, ci vuole un po’ di pazienza. Pogba ha avuto qualche indolenzimento, ci vuole un po’ di tempo. Magari fra qualche settimana sarà in condizioni ottimali”. Quindi un chiarimento su Pogba: “Mi aspetto un contributo da un giocatore che da aprile ha fatto 45 minuti e poi si è fermato. Serve che il suo corpo si riadatti e ci vorrà un po’ di tempo, bisogna navigare a vista in queste situazioni”.

Sul -15 in campionato: “Dobbiamo solo pensare al campo e a ciò che dobbiamo fare, perché ci penserà la società a difendersi dove potrà per farci ridare quei punti. Mi sembra che sia la prima volta che vengano tolti punti in mezzo al campionato, ma dobbiamo riassestarci e fare un passo alla volta”. E sul mercato: “La Juve ha fatto un buon mercato, è riuscita a centrare gli obiettivi: McKennie voleva andar via, poi è andato via Akè che è andato a giocare, così come Pellegrini, che magari ritroverò domani”.