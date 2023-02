LIVE – Juventus-Lazio, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero presenterà i temi della sfida dell’Allianz Stadium che mette in palio la semifinale della coppa nazionale, lo farà alla Continassa alle ore 14.15 di mercoledì 1 febbraio: seguiremo assieme le sue parole che arrivano poche ore dopo le motivazioni della Corte Figc per la penalizzazione in campionato.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH