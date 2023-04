Juventus-Inter, segnalati alla procura federale cori sull’Heysel dal settore ospiti

di Redazione 31

Nell’ambito dell’inchiesta della Digos che ha portato a 171 daspo per i cori razzisti contro Romelu Lukaku in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, sono stati segnalati alla procura federale alcuni cori (della quasi totalità del settore ospiti) “Liverpool, Liverpool”, in chiaro riferimento alla tragedia dell’Heysel, in cui persero la vita 39 persone dopo le cariche incontrollate degli hooligans nell’impianto belga. L’episodio – riporta l’Ansa – sarebbe accaduto a metà del primo tempo della partita.