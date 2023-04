Lucas Hernandez, lo sfogo della moglie sui social: “Cristina Buccino, te lo regalo”

Amelia Lorente, moglie del calciatore Lucas Hernández, ha pubblicato una ‘storia’ Instagram rivolta al difensore del Bayern Monaco, in cui cita anche l’influencer italiana Cristina Buccino: “Ora puoi smettere di ‘giocare sue due lati’, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a trovare”, ha scritto la spagnola all’indirizzo dell’ex calciatore dell’Atletico Madrid. Nella giornata di ieri Lucas Hernandez si trovava a Milano con il compagno di squadra Benjamin Pavard per assistere alla partita di suo fratello Theo Hernandez, a San Siro tra Milan e Lecce.