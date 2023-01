Inter-Parma 2-1, Acerbi: “Abbiamo rischiato, ma abbiamo vinto. Possiamo andare avanti”

Dopo la vittoria e il gol partita per la sua Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma per 2-1, Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sur parole: “Ero in corsa, ho pensato: ‘Ci sono, proviamo’. La partita è stata complicatissima, sapevamo che il Parma fosse ottimo. Era difficile, abbiamo rischiato ma l’abbiamo portata a casa. Ora dobbiamo vincere con il Verona, poi con il Milan servirà qualcosa di importante. Siamo attrezzati per andare più lontano possibile, poi dipende da tanti fattori, anche mentali”.