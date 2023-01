Highlights e gol Roma-Genoa 1-0: ottavi Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 41

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Genoa 1-0, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Primo tempo in cui i giallorossi tirano quattordici volte in porta, Abraham trova l’ottima parata del portiere, Pellegrini la traversa. Nella ripresa entra Dybala ed è subito decisivo: gran gol e qualificazione ai quarti conquistata, Napoli o Cremonese prossima rivale. Di seguito ecco le immagini salienti della partita.

LE PAGELLE