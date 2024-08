Genoa-Reggiana, Gilardino: “Retegui via? Non ne sono felice, ma conclusioni a fine mercato”

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia con la Reggiana, che segna l’esordio ufficiale per la stagione del Genoa. Il tecnico del Grifone ha fatto ovviamente il punto sulle vicende di mercato, in primis sulla partenza di Mateo Retegui che è un nuovo attaccante dell’Atalanta. “E’ normale che non sia felice dal punto di vista tecnico, è stato tutto molto veloce e inaspettato anche per la società – spiega Gilardino – Io parlo di quello che ho sotto controllo in campo, non dei bilanci della società.” Il tutto con Gudmundsson a sua volta vicino all’addio, con la Fiorentina fortemente interessata: “Ho detto che devo sapere chi è dentro e chi no in questa settimana, la situazione di Albert la conoscete. Abbiamo la Coppa Italia domani e poi tra una settimana inizia il campionato, capisco il mercato e le difficoltà ma io ho bisogno di sapere chi sarà al Genoa in questa stagione.”

Gilardino comunque cerca anche di placare gli animi dei tifosi genoani: “Le conclusioni facciamole a fine mercato, ci vuole calma e pazienza. Ho fiducia nella direzione sportiva, c’è sempre confronto e colloquio sia per i giocatori a disposizione che per eventuali ricambi. A fine mercato parleremo di bilanci e di obiettivi stagionali. Ci sono 28mila abbonati, c’è tanta aspettativa ma io per primo vorrò essere chiaro sugli obiettivi stagionali.“