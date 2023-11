Genoa-Reggiana 2-1, Gilardino: “Troppi errori in uscita nel primo tempo, Retegui out con Cagliari e Verona”

Il tecnico del Genoa Gilardino ha commentato il successo per 2-1 contro la Reggiana in Coppa Italia: “Volevo mettere alla prova chi aveva avuto poco spazio. Spesso ci siamo fatti trovare impreparati in fase difensiva. I subentrati hanno deciso la partita. Vincere aiuta a vincere e mantiene alto il morale. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori in uscita. Messias sta continuando a lavorare per tornare il prima possibile. Per quanto riguarda Retegui – conclude Gilardino – non ci sarà a Cagliari e probabilmente neanche contro il Verona. Valutiamo le sue condizioni giorno dopo giorno”.