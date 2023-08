Frosinone, Di Francesco: “Soddisfatto della prova, risultato per niente scontato”

Eusebio Di Francesco ha parlato al termine della gara di Coppa Italia vinta contro il Pisa per 1-0, con l’autogol di Canestrelli. “Sono soddisfatto della prova della squadra, probabilmente a volte esasperano le mie idee di gioco e questa è colpa mia. Nel primo tempo bene, nella ripresa meglio loro, noi siamo stati più sporchi nonostante le varie occasioni per raddoppiare. Tutte le gare vanno rispettate. Era giusto giocarla e niente è scontato. L’anno scorso la Cremonese è arrivata in semifinale dunque le sorprese sono sempre dietro l’angolo”.

Il tecnico del Frosinone ha poi proseguito: “Hanno tutti dato il proprio contributo oggi. Kvernadze serviva per riportare la palla su, Oyono deve crescere a livello difensivo perché è sempre bravo a spingere ma deve pensare che dietro c’è sempre un pericolo che può arrivare. Monterisi nasce centrale, e si vede, lo dico tutti i giorni al direttore. Per me oggi la coppia di centrali ha lavorato bene nonostante hanno preso due ammonizioni. A livello di reparto hanno fatto bene. Ci sono tanti leader in questa squadra, anche Romagnoli è un calciatore importante e di esperienza”.