Formazioni ufficiali PSG-Lorient, Ligue 1 2023/2024

Le formazioni ufficiali di PSG e Lorient, sfida valida per la prima giornata di Ligue 1 2023/2024. Inizio di annata come sempre turbolento in quel di Parigi, dove ci sono diverse questioni da risolvere e non di poco conto. Il futuro di Mbappé, Neymar e Verratti è in dubbio e vedremo quali scelte attuerà Luis Enrique in vista dell’esordio stagionale contro il Lorient. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 12 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-LORIENT

PSG: in attesa

LORIENT: in attesa