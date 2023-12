Formazioni ufficiali Lazio-Genoa, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio e Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Entra in scena la squadra biancoceleste, mentre la compagine genoana al turno precedente ha avuto la meglio sulla Reggiana di Nesta. Un’occasione, per Maurizio Sarri, di dare spazio a qualche giocatore che ha visto meno il campo in questi primi mesi di stagione. Gilardino deve ancora fare a meno di Gudmundsson, fermo per un problema muscolare. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 5 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-GENOA

LAZIO: in attesa

GENOA: in attesa