Fiorentina-Torino, Barak: “Felici di essere in semifinale. Amrabat? È un grande professionista”

Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Torino, successo per 2-1 che ha spedito i viola in semifinale di Coppa Italia, Antonin Barak ha parlato ai mircofoni di Mediaset e ha commentato a caldo la gara. “Abbiamo fatto molto bene – ha affermato il centrocampista numero 72 –. In queste partite secche vincere è l’unica cosa importante, non conta la prestazione. È inutile giocare bene e poi non passare il turno. Peccato per il gol subito, ma siamo felici di essere in semifinale”. Infine, un commento su Sofyan Amrabat, che ha fatto molto discutere ultimamente poiché al centro di diverse voci di mercato: “Amrabat è un grande professionista: per noi è molto importante, ha tutta la nostra stima”.