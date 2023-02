Fiorentina-Torino 2-1, Italiano: “Felici per la semifinale. Tutto ok con Amrabat”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo la vittoria ai quarti di finale della Coppa Italia contro il Torino per 2-1. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi due minuti. Ho ritrovato la Fiorentina dei giocatori importanti, passiamo il turno e siamo felici. Traiamo vantaggio dal recupero di certi giocatori e si è visto nella qualità messa in campo. Sono felice per il gol di Jovic, credo che stia crescendo e così può lavorare meglio”.

E ancora: “Amrabat non è stato sereno, ha chiesto scusa, tutto è rientrato, deve dare il massimo fino a giugno, è un top player e deve fare la differenza. Il mercato invernale? L’unica situazione un po’ così è stata quella di Amrabat, giustamente è stato fuori dall’allenamento e ha incontrato la società. Ma poi tutto è rientrato, il ragazzo si è comportato come una persona seria e ha chiesto scusa. Ora vogliamo sfruttare le sue capacità. Questo mercato invernale è una tragedia sportiva e finalmente si è chiusa, cercheremo di vincere tutte le partite”.

Per concludere: “Ora mi aspetto ancora una crescita di squadra. Negli ultimi tre minuti abbiamo sofferto, però abbiamo meritato, siamo stati premiati, raggiungendo una seconda semifinale di Coppa Italia per il secondo anno di fila. Ora dobbiamo essere concentrati per il campionato, vogliamo migliorare la classifica e quindi dobbiamo fare bene nella gara contro il Bologna domenica prossima. Castrovilli? Fra poche settimane tornerà ad allenarsi in gruppo”.