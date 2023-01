Fiorentina, oltre un mese di stop per Cabral: contro la Sampdoria assente anche Saponara

Pessime notizie per la Fiorentina, che rischia di perdere Arthur Cabral per circa 40-50 giorni. Gli accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante brasiliano hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. In attesa che venga rivalutato a breve, ha già iniziato la riabilitazione. Oltre a Cabral, in Coppa Italia contro la Sampdoria saranno assenti anche Pietro Terracciano e Riccardo Saponara, quest’ultimo vittima di un problema alla caviglia durante la rifinitura.