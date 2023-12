Fiorentina, Italiano: “Parma squadra ostica, ci teniamo a superare il turno”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma: “Il Parma sta facendo bene in serie B, ha entusiasmo, giocatori di grandi livello ed anche di categoria superiore. Abbiamo giocato giovedì scorso in Coppa, la domenica dopo alle 15 ci siamo ritrovati in campo, ed ora giochiamo nuovamente di mercoledì. I giorni per preparare questa gara non sono tantissimi, soprattutto per il recupero delle energie fisiche e mentali. Sarà una partita importante, ci teniamo a superare il turno, ed anche il nostro avversario perché queste gare vanno onorate e giocate con grande spirito”

Sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Conference League: “Sono contento ed ho fatto i complimenti ai ragazzi per la reazione che abbiamo avuto dopo il periodo negativo soprattutto per quanto riguarda i risultati. Adesso bisogna continuare, riuscire ad avere quella continuità e quell’equilibrio di una squadra che cerca di ottenere sempre il massimo.