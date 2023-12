Brasile, sito di escort offre 40 milioni di dollari al Vitoria per cambiare nome

Fa notizia ciò che è successo al Vitoria, club che milita nella massima serie brasiliana. Il club è disposto a pagare 200 milioni di reais (40 milioni di dollari) per cambiare il nome della società da Esporte Clube Vitoria a Fatal Model Vitoria. Fatal Model è la più grande piattaforma industriale di servizi di escort in Brasile. Secondo il quotidiano brasiliano UOL, il club intende realizzare un sondaggio tra i suoi tifosi per conoscere l’opinione della maggioranza. Non ci saranno modifiche allo stemma, alla mascotte o a qualsiasi altro elemento del club e l’amministrazione rimarrà indipendente. È stato creato nel 2016 e registra una media mensile di 20,9 milioni di utenti e 504 milioni di pagine visualizzate.