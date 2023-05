Fiorentina-Inter, le indicazioni della questura: Salaria per gli interisti, Aurelia per i viola

La Questura di Roma ha reso note le indicazioni per le tifoserie di Inter e Fiorentina in arrivo nella capitale in occasione della finale di Coppa Italia, in programma domani alle 21 all’Olimpico. La Questura ha invitato gli interisti a usare l’uscita autostradale casello Roma Nord della A1 e Via Salaria per arrivare allo stadio. Il parcheggio per i pullman è in Via della Macchia della Farnesina, alle spalle della Curva Nord destinata ai supporter nerazzurri, quello per auto private e minivan in Viale della XVII Olimpiade, nella zona del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Per i sostenitori viola, a cui è riservata la curva sud, il casello autostradale consigliato è quello di Roma Sud, per poi imboccare l’Aurelia dal Raccordo anulare. L’area di servizio dedicata sull’A1 è Tevere, in provincia di Viterbo. Il parcheggio per i pullman sarà a Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria, da cui i tifosi potranno raggiungere l’obelisco e quindi accedere alla Curva Sud e agli altri settori riservati, quello per minivan e auto nella zona di Piazzale Clodio.