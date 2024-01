Fiorentina-Bologna, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Fiorentina-Bologna, match valido per i quarti di Coppa Italia 2023/2024. Al Franchi appuntamento con la storia per entrambe: due outsider, anche se i viola hanno raggiunto la finale lo scorso anno, provano ad approdare in semifinale, e i felsinei proveranno un altro colpaccio in trasferta dopo quello degli ottavi. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 9 gennaio.

Fiorentina-Bologna sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.