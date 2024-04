Diffidati Lazio-Juventus: giocatori a rischio squalifica in vista della finale di Coppa Italia

I diffidati di Lazio-Juventus: ecco i giocatori a rischio squalifica in vista della finale di Coppa Italia. Da una parte i biancocelesti, dall’altra i bianconeri: c’è in palio il pass per l’atto conclusivo e il 2-0 dell’andata pone la squadra di Allegri in una posizione di vantaggio, mentre i padroni di casa guidati da Tudor cercano la rimonta. Veniamo allora ai diffidati: ci sono cinque giocatori che, in caso di qualificazione della propria squadra, verranno squalificati per la finale in caso di ammonizione in questa semifinale di ritorno. Per la Lazio, si tratta di Valentin Castellanos e Matteo Guendouzi, per la Juventus si tratta di Filip Kostic, Manuel Locatelli e Timothy Weah.