Diffidati Fiorentina-Torino: i giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale

Fiorentina contro Torino. Tutto pronto per il match dei quarti di finale di Coppa Italia al Franchi con le due squadre che inseguono il pass per la semifinale contro una tra Roma e Cremonese. Da valutare però la situazione relativa ai diffidati. Nessuna preoccupazione per Vincenzo Italiano: l’unico diffidato è Sofyan Amrabat, che però non è convocato dopo gli ultimi sviluppi di mercato. Due diffidati invece per il Torino: Vanja Milinkovic-Savic e Karol Linetty.

Diffidati Fiorentina: Amrabat (non convocato)

Diffidati Torino: Milinkovic-Savic, Linetty