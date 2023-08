Cremonese, Ballardini: “Testa alla Coppa Italia. Sensazioni? Atteggiamento positivo”

Davide Ballardini ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Crotone. “La sensazione è che siamo ancora tanti, ci sono situazioni da risolvere in uscita e entrata ma tutti i ragazzi hanno un atteggiamento giusto, positivo. Siamo una squadra con caratteristiche precise, i moduli contano poco, sono più importanti i principi”.

Il tecnico della Cremonese ha poi proseguito: “Non mi fisso sul modulo, mi interessa la squadra compatta ed equilibrata, veloce, semplice e profonda. Chiara lettura e semplicità nel gioco devono essere le nostre caratteristiche. Ad ogni modo la serietà e l’atteggiamento ti fanno pensare bene. Potare fa bene per chi va e fa bene per chi rimane. Se si è in troppi non tutti si sentono coinvolti. Abbiamo ragazzi seri, che hanno grande rispetto tra di loro, per lo staff e per la società. Detto questo, chiaro che sono tutti qui per il loro spazio e vogliono giocare e allora bisogna chiarire le situazioni”.

Ballardini ha poi concluso: “Per avere una squadra motivata dobbiamo ‘stringere’ il quadro perché altrimenti le motivazioni si disperdono”.