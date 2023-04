Cremonese, Ballardini: “Buona prestazione, potevamo pareggiarla”

Mister Ballardini ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina, valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2022/23. “Loro sono una squadra competitiva, mi sorprende la loro classifica in campionato: hanno una qualità di gioco alta e stanno benissimo fisicamente. Noi oggi siamo partiti non bene, nella seconda frazione potevamo pareggiare in più occasioni. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione: ci stiamo impegnando e abbiamo qualità, ho fiducia”.

Il tecnico grigiorosso ha poi continuato: “Non è molto dura per il ritorno, è durissima (ride ndr). Noi comunque daremo il massimo per chi ci ama e ci sostiene. Spero che dopo tutta la fatica che facciamo qualcosa ci torni indietro”.