Coppa Italia Serie C 2023/24: il Catania si impone sul Picerno, 3-2 al Massimino

Il Catania vince al Massimino sul Picerno e conquista il passaggio al turno successivo della Coppa Italia Serie C 2023/24.

Doppio vantaggio rossazzurro al termine della prima frazione di gioco. Al settimo minuto la sblocca Castellini con un colpo di testa decisivo. Arriva poi al 19esimo il raddoppio degli etnei: penalty concesso ai padroni di casa, il portiere respinge il tiro di Deli ma sulla ribattuta quest’ultimo calcia in maniera non impeccabile ma decisiva. Ad inizio ripresa sono gli uomini di Longo ad accorciare le distanze: dopo una prima conclusione murata da Castellini, gran botta di Ciko con palla che colpisce il palo prima di insaccarsi in rete. Gli ospiti recuperano lo svantaggio al 62esimo con Vitali che riceve l’assist di Murano e con una deviazione vincente mette a segno il nuovo pareggio. Quest’ultimo non dura però, sul finale è Deli a firmare la vittoria per i rossazzurri concludendo bene su un a tu per tu col portiere avversario. Termina 3-2 al Massimino.