Coppa Italia, Danilo: “Vincere finale darebbe senso diverso a stagione”

Danilo, capitano della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa assieme al tecnico Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta all’Olimpico: “Vincere la finale darebbe un senso diverso alla stagione. Siamo riusciti a raggiungere il traguardo della Champions ma un trofeo sarebbe un premio per la resilienza e il lavoro di squadra quotidiano. Io sto bene, ho avuto un piccolo problemino fisico ma ho recuperato. E per una partita così importante il corpo recupera più in fretta”.

“Se sono emozionato? nel calcio come nella vita bisogna sempre guardare avanti a nuove sfide e obiettivi. Sarà una partita speciale e diversa per me e per la squadra, è una cosa che possiamo raggiungere in questo momento e sarebbe bello mettere un pezzo, anche piccolo, nella storia della Juventus. Bisogna sfruttare il momento ai compagni dirò che non si sa quando potremmo giocare un’altra finale”, ha proseguito il brasiliano.

Danilo poi parla con rispetto dell’avversario di domani, l’Atalanta, ma guarda anche al passato della Juventus: “Se ci sentiamo sfavoriti? L’Atalanta sta facendo una stagione importante, ha giocatori forti e un allenatore esperto. Questo dobbiamo sicuramente rispettarlo. Però dal 2012 la Juve ha raggiunto 20 finali e anche questa storia va rispettata: mettiamo il focus sul presente, ma se guardiamo un pelo indietro… Chiaro che è una finale e può succedere di tutto, l’Atalanta ha i suoi meriti ma non ci sentiamo meno importanti o forti di loro. La Juventus ha dimostrato di avere resilienza, e quindi posso rassicurare che questa squadra ha la capacità di rialzarci”.

Infine il capitano bianconero ha concluso sottolineando la coesione del gruppo squadra: “Il gruppo sta bene, il risultato con la Salernitana non era quello che ci aspettavamo. Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare domani. Quello che ci è stato chiesto ad inizio stagione, arrivare in Champions e vincere la Coppa Italia, abbiamo avuti di alti e bassi dove non siamo riusciti ad avere risultati importanti ma i traguardi raggiunti permette alla dirigenza di fare una programmazione importante per l’anno prossimo”.