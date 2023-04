Coppa Italia, Italiano: “Felice, ora regaliamo un sogno ai nostri tifosi”

La Fiorentina è in finale di Coppa Italia e Vincenzo Italiano ha voluto sottolineare tutta la sua contentezza dopo il match di ritorno contro la Cremonese. Il tecnico dei viola ha parlato subito dopo la fine del match, proiettandosi anche verso la finalissima contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Sulla partita: “Sono contento per la finale conquistata. Abbiamo fatto una partita attenta, matura, quanto ottenuto è un regalo per la nostra straordinaria gente, sono felice di aver regalato questo sogno a tutta Firenze. “Subire gol poteva compromettere le cose ancora una volta come è successo in passato. Oggi abbiamo dimostrato di aver imparato la lezione, abbiamo centrato l’obiettivo di non subire gol. Potevamo essere maggiormente concentrati sui tanti angoli battuti. Avevamo preparato la partita per non concedere spazi agli avversari, Ikone’ e Nico Gonzalez potevano accendere la gara ma tutti i ragazzi hanno badato al sodo. Volevamo fare gol, creare di più e mettere in maggiore difficoltà la Cremonese ma alla fine nelle doppie sfide dobbiamo stare attenti. Mi auguro che chi si deve accendere lo faccia domenica prossima in campionato“.

Sul finale di stagione: “Giocare tante partite qualcosa toglie. Oggi siamo alla cinquantesima partita, alcune ne hanno trenta, e si vengono a creare tante situazioni con molte gare in più. Abbiamo perso qualche punto in campionato, se mettiamo di nuovo l’attenzione che avevamo fino a qualche partita fa, possiamo tornare a conquistare tanti punti e risalire la classifica“.