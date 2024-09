Coppa Italia 2024/25, il Sassuolo espugna il Via del Mare: Lecce eliminato da una squadra di B per il terzo anno di fila

Il Sassuolo batte il Lecce 2-0 al Via del Mare e si regala la sfida di San Siro contro il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sconfitta pesante per i giallorossi, eliminati nel torneo per il terzo anno consecutivo da una squadra di Serie B. Fa il carico di autostima invece il Sassuolo di Fabio Grosso che dopo il pesantissimo 4-1 interno con la Cremonese ha collezionato tre vittorie consecutive.

Il Lecce soffre tantissimo in avvio sulle palle inattive. Alla prima chance, Muharemovic non inquadra lo specchio. Alla seconda, al 13′, l’ex difensore della Juventus Next Gen sceglie i tempi per staccare e di testa batte Fruchtl. La reazione del Lecce è affidata a Banda. L’esterno al 26′ scappa via a Toljan e scarica per Pierret, che calcia debolmente senza impensierire Satalino. Al 41′ sempre Banda ci riprova con una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro è alto. A fine primo tempo il Sassuolo sfiora il raddoppio: Lipani sfonda sulla destra e serve a centro area Russo che spreca un rigore in movimento calciando alto. Nella ripresa Gotti cambia: fuori Pierotti e Banda, dentro Rebic e Gallo.

Al 56′ però è Pierret ad avere la palla del 2-0 sugli sviluppi di un corner: il centrocampista calcia al volo da centro area ma la sua conclusione è alta. Il Lecce concede più spazi e rischia di subire il 2-0. Un’indecisione tra Gaspar e Fruchtl dopo un’imbucata di D’Andrea, spalanca la via della conclusione a Moro che calcia debolmente e grazia i giallorossi. La rete del raddoppio è comunque nell’aria, ma serve la giocata di un singolo per chiudere la partita. Al 79′ D’Andrea semina il panico sulla destra, rientra sul mancino e lascia partire un tiro imprendibile per il portiere del Lecce. Finisce 0-2.