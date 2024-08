Coppa Italia 2024/2025, il Lecce avanza ai sedicesimi: Gaspar e Krstovic in gol nel 2-1 al Mantova

Il Lecce batte il Mantova 2-1 al Via del Mare e si qualifica per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove troverà il Sassuolo. Le reti di Gaspar e Krstovic permettono ai giallorossi di aprire bene la stagione e di vanificare il gol del momentaneo pareggio siglato da Bragantini. Il Lecce tornerà in campo lunedì prossimo per l’esordio in campionato contro l’Atalanta.

Sin dai primi minuti di gioco la squadra di Gotti mostra una pressione alta che soffoca la manovra degli uomini di Possanzini. Al 12′ Pierret svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e indirizza la palla all’incrocio, ma Brignani salva di testa e devia in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina è un altro volto nuovo giallorosso a sbloccare il risultato: su cross al centro di Gallo, Gaspar attacca il primo palo e di testa batte Festa. Al 21′ altra occasione per il Lecce: Gallo sfonda sulla sinistra e scarica basso al limite dell’area, dove Dorgu colpisce in controbalzo e impegna il portiere, che stavolta è bravo a deviare in tuffo. Il Mantova si sveglia solo nel finale del primo tempo e al 41′ va vicina alla rete del pari. Aramu scodella in area per Burrai che al volo serve la palla dell’1-1 a Maggioni che da due passi impatta male e calcia sul fondo in precario equilibrio.

Il Mantova è più spigliata nella ripresa, la circolazione si fa più fluida e il gol del pareggio arriva al 74′: Festa sceglie il lancio lungo e l’uno contro uno di Mensah con Gaspar. Il neo entrato fa sponda per Weiser che verticalizza subito per l’altro neo entrato Bragantini che si presenta a tu per tu con Falcone e non sbaglia. La reazione del Lecce è immediata e Gaspar trova pochi secondi dopo il gol del 2-1 sugli sviluppi di un corner, ma lo realizza con la mano: lui nega, ma il Var cancella la rete. Le sponde di Mensah di fatto cambiano la partita e offrono al Mantova una soluzione di gioco difficile da contrastare. All’86’ però il Lecce torna in vantaggio: Banda alza la testa e dalla sinistra crossa al centro, Krstovic sfugge alla marcatura di Solini e di testa batte Festa.