Coppa Italia 2024/2025, il primo Napoli di Conte si salva ai rigori: Meret elimina il Modena

Ai calci di rigore passa la paura del primo Napoli di Antonio Conte. Al ‘Maradona’ la squadra partenopea batte ai tiri dal dischetto il Modena dopo lo 0-0 dei novanta minuti regolamentari e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove troverà una tra Parma e Palermo. Eliminazione a testa alta per un Modena che si è difeso con ordine, ma che ha saputo costruire anche diverse occasioni. La prima al 21′. Dopo un rapido contropiede di Cotali, Palumbo ha la palla dell’1-0 ma non angola a sufficienza il diagonale: Meret in presa sicura nega la rete agli ospiti. L’episodio scuote il Napoli. A provarci pochi secondi dopo è Politano che rientra sul sinistro e calcia, ma Gagno è attento e respinge in tuffo, favorendo il disimpegno successivo di Magnino. Al 33′ però è di nuovo il Modena ad andare vicino alla rete. Ancora Palumbo, ragazzo di Scampia, prova a far male ai partenopei: riceve uno scarico di Gliozzi e da fuori area calcia di prima intenzione col sinistro colpendo l’incrocio dei pali. Anche in questo caso il Napoli prova a reagire con le iniziative dei suoi esterni: ci prova Kvaratskhelia, ma il suo tiro di destro è letto bene da Gagno. Più pericoloso Spinazzola al 44′: l’ex Roma sfonda sulla sinistra e cerca il diagonale col mancino, ma una deviazione sporca il suo tiro in angolo.

Il Napoli prova ad alzare i ritmi nella ripresa, ma il Modena continua a trovare corridoi per le conclusioni in porta: al 60′ ci prova Santoro, ma Meret fa buona guardia. Il più vivace in casa Napoli sembra essere Spinazzola: l’azzurro semina il panico sulla sinistra e crossa, Mazzocchi cerca il colpo di testa ma non riesce a dare né forza né precisione al pallone. Antonio Conte si gioca le carte Simeone, Ngonge, Olivera e Cheddira, ma il Napoli continua ad essere poco cattivo in area. Si va ai calci di rigore. Sbagliano Cheddira, Battistella e Zaro. A regalare la qualificazione a Conte è Meret con l’ultima parata.

Tutto facile invece per l’Empoli di Roberto D’Aversa che batte 4-1 il Catanzaro e stacca il pass per i sedicesimi, dove troverà una tra Torino e Cosenza. All’8′ Fazzini apre le marcature, ma Bonini al 13′ pareggia. Nella ripresa la squadra di casa dilaga: al 48′ Colombo firma il suo primo gol con la sua nuova maglia e lo stesso fa al 56′ Sebastiano Esposito. Al 93′ c’è spazio anche per la doppietta di Fazzini.