Coppa Italia 2023/24: Poker Udinese, il Catanzaro cede 4-1

L’Udinese cala il poker e conquista il passaggio del turno, battuto il Catanzaro per 4-1, nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/24.

Primo tempo con una rete per parte tra i bianconeri e la formazione calabrese. Subito un buon ritmo, tanto che il match viene sbloccato dopo appena nove minuti di gioco: è Lovric a concludere un’ottima azioni da parte degli uomini di Sottil, pareggio che però arriva un minuto più tardi con Vandeputte che, si fa spazio in area e calcia sul primo palo, male Silvestri che poteva fare certamente di più. La ripresa riparte subito dal gol sbagliato, gol subito. E’ il Catanzaro a sfiorare il vantaggio al 48esimo con la conclusione fuori di poco di Sounas, è poi Beto a partire in contropiede, smarcarsi la difesa avversaria e trafiggere Fulignati centralmente. L’allungo arriva poi al 65esimo: brutto fallo in area di Brighenti su Beto che conquista un penalty, battuto poi da Thauvin: l’attaccante francese batte forte e all’angolino, insaccando il 3-1. Sigillo che arriva nel recupero finale e porta la firma di Lucca. Termina 4-1.