Coppa Italia 2023/24: Feralpisalò e Cesena passano il turno, fuori Vicenza e Virtus Entella

Primo turno di Coppa Italia, sono Feralpisalò e Cesena ad accedere al turno successivo. Bene i leoni del Garda che si sono imposti per 2-1 sul Vicenza. Doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco, sblocca il risultato Di Molfetta al 17esimo: traversone di Felici dalla destra per l’attaccante classe ’96 che raccoglie il pallone e insacca bene in porta. Raddoppio che arriva 13 minuti più tardi con Felici che, approfittando dell’errore difensivo, mette in rete il pallone del 2-0. Nella ripresa sono i biancorossi ad accorciare le distanze al 68’: Ronaldo batte una punizione su cui Pizzignacco non trattiene, realizza Laezza sulla respinta. Non riesce nella rimonta però la formazione di Diana che cede il passo agli avversari, neopromossi in Serie B.

Il Cesena vince ai rigori contro la Virtus Entella per 8-7. Il primo a timbrare il tabellino dei marcatori è Shpendi che, approfittando della respinta di De Lucia sul tiro di Giovannini, mette dentro un tap in vincente. E’ poi sullo scadere della prima frazione che arriva il raddoppio con il colpo di testa di Ciofi. La ripresa vede la rimonta degli uomini di Volpe con la doppietta personale messa a segno da Meazzi. Al 52esimo è lui a fare tutto da solo, smarcandosi diversi giocatori in area e facendo secco Pisseri. Passano solo un paio di minuti quando, ancora lui, servito bene da Tomassi, lascia partire un tiro dal limite. Il pareggio nei tempi regolamentari, porta il match ai supplementari che, terminati anch’essi in pari lasciano la sentenza del match ai tiri di rigore.