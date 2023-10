Coppa Italia 2023/24: la Cremonese batte il Cittadella e si regala la Roma agli ottavi

In un match sostanzialmente equilibrato è la Cremonese che si prende il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cittadella allo Zini. Nel match che apriva i sedicesimi di finale della competizione, i grigiorossi hanno avuto la meglio grazie al gol del sempre redivivo Andrea Bertolacci, fedelissimo di Stroppa e con un gol nel finale dei tempi supplementari di Coda.

Nel primo tempo le squadre si studiano e rimangono in una posizione intermedia che non gli permette di affondare e pensare prevalentemente a difendere. In questa fase della partita è il Cittadella che fa meglio e che possiede il controllo del gioco: tutto questo, però, non permette agli uomini di Gorini di impensierire Jungdal, inoperoso nel primo tempo. Al rientro dall’intervallo, esce fuori la voglia della Cremonese che con Andrea Bertolacci mette in rete il gol del vantaggio. Cinque minuti dopo, è ancora un Cittadella in tremenda difficoltà con Frara che si fa sorprendere da Ciofani, con l’attaccante che si lancia verso la rete. Frara già ammonito interviene in maniera fallosa, e viene espulso. Tutto sembra tirare il vento verso la Cremonese, che con Okereke due volte va clamorosamente vicino al raddoppio. In una occasione è l’attaccante impreciso, in un’altra è super Maniero a mantenere in vita il Cittadella.

Al 85′, quando tutto sembra chiuso, Pittarello sulla sinistra semina il panico e mette in mezzo. Sul secondo palo sbuca Vita che mette dentro la palla dell’1-1 che vuol dire supplementari. Supplementari garantito da due straordinari interventi di Maniero che nel finale salvono il risultato. Nei supplementari succede poco, con la partita che sembra viaggiare ai calci di rigore. Ha idee diverse però il solito bomber Coda che a tempo scaduto manda in paradiso Stroppa e permette alla Cremonese di passare il turno e di regalarsi la Roma, battuta nella scorsa edizione.