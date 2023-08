Coppa Italia 2023/2024, turno preliminare: le designazioni arbitrali

Le designazioni arbitrali del turno preliminare di Coppa Italia che apre la stagione calcistica 2023/2024. Sabato 5 e domenica 6 agosto in programma quattro partite con otto squadre impegnate: in palio il pass per il primo turno della Coppa Nazionale. Ecco le scelte e le designazioni del designatore della Can Gianluca Rocchi per queste prime partite dell’anno.

CATANZARO – FOGGIA Sabato 05/08 h. 18.00

COSSO

LONGO F. – VOTTA

IV: SANTORO

REGGIANA – PESCARA Domenica 06/08 h. 18.00

DI MARCO

CECCON – GALIMBERTI

IV: ZANOTTI

FERALPISALO’-LR VICENZA Domenica 06/08 h. 20.00

MONALDI

CAVALLINA – LUCIANI

IV: CALDERA

CESENA – V. ENTELLA Domenica 06/08 h. 20.30

GUALTIERI

NIEDDA – BAHRI

IV: BORDIN