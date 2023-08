Coppa Italia 2023/2024, Sassuolo avanti ai supplementari: Cosenza battuto 5-2

Il Sassuolo batte il Cosenza 5-2 dopo i supplementari ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024 e sfiderà al prossimo turno la vincente di Spezia-Venezia. Al ‘Marulla’ la serata dei neroverdi (senza Berardi) parte malissimo. Dopo 5′ Tutino sbuca alle spalle di Viti che lo aggancia e lo stende in area: l’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso concedendo il rigore. Il Var però interviene: il penalty è confermato, ma il fallo è avvenuto col piede e il cartellino cambia colore in giallo. Dagli undici metri va lo stesso Tutino che non sbaglia. In undici uomini però il Sassuolo può orchestrare la rimonta, soffrendo sempre Tutino in profondità. La svolta arriva al 49′ quando, dopo uno spunto di Henrique, Bajrami lascia partire un sinistro vincente sotto la traversa. Nella ripresa il Cosenza continua a cercare il gol. Al 57′ D’Urso premia l’inserimento di Calò che con un rigore in movimento scheggia il palo alla destra di Consigli.

Al 63′ è Pinamonti ad andare vicino al gol: dopo aver ricevuto palla da Toljan, l’attaccante rientra sul mancino e calcia ma Micai è attento e respinge. Sono le prove generali del gol che arriva al 79′: Meroni devia col braccio un tiro di Laurientè, il Var richiama l’arbitro che concede il secondo rigore di giornata. Dagli undici metri va Pinamonti che sceglie la soluzione potente e firma il gol del 2-1. Tutto chiuso? No, perché al 90′ il Cosenza la riprende. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mazzocchi anticipa Erlic e di testa fa 2-2. Si va ai supplementari. Il Cosenza resta in 10 per il doppio giallo a Calò e al 106′ subisce il gol di Ceide, che si impadronisce di una respinta di Micai sul colpo di testa di Volpato e firma la rete che vale la qualificazione. Nel finale la doppietta di Mulattieri vale il 5-2 definitivo.