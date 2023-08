Coppa Italia 2023/2024, rigori fatali al Venezia: ai sedicesimi ci va lo Spezia

Sono serviti i calci di rigore, ma alla fine lo Spezia batte il Venezia e conquista i sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024. Un inizio di partita giocato con ritmi molto bassi, poi sale in cattedra Reca. L’esterno sinistro della formazione ligure al 19′ ruba palla sulla trequarti, si invola e mette al centro per Antonucci, che sigla la rete del vantaggio. Passano pochi minuti e l’azione è simile: ancora imprendibile il laterale spezzino, un altro assist al centro per il suo bomber, ma questa volta è il palo a salvare il Venezia. Poche altre emozioni verso il 45°, con l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi dopo due minuti di recupero.

TABELLINO E PAGELLE

Ad inizio ripresa succede di tutto nei primi 15′. Lo stesso Reca perde palla incautamente, fornendo a Pierini la possibilità di servire Pohjanpalo e il centravanti dei lagunare non sbaglia, trovando la rete del pareggio. Questo dura poco, perché Andersen su un cross si posiziona male e si fa colpire sul braccio destro dal pallone. Rigore e Joronen tocca ma non riesce ad evitare la rete di Moro. Passano quattro minuti e la difesa del Venezia va di nuovo in crisi: Sverko la prende anche lui di mano e permette agli avversari di andare di nuovo sul dischetto. Dagli undici metri si presenta Esposito, ma Joronen para e tiene in partita i suoi.

Un quarto d’ora dopo l’ennesimo fallo di mano premia invece gli ospiti. Errore di Amian e il subentrato Gytkjaer all’81° trova il 2-2 dal dischetto e manda la sfida ai supplementari. Nei trenta minuti aggiuntivi succede poco, le squadre sono stanche ma nel finale nasce qualcosa. Prima Joronen risponde su un bel tiro di Francesco Pio Esposito, poi Gytkjaer nei secondi conclusivi non concretizza da posizione ottimale. Si va ai rigori, dove a vincere è lo Spezia dopo gli errori di Pohjanpalo e Zampano.