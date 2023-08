Coppa Italia 2023/2024, Empoli eliminato: il Cittadella va ai sedicesimi

Come nella scorsa stagione, quando fu la Spal a passare il turno, l’Empoli viene eliminato all’esordio in Coppa Italia. Stavolta al Castellani a sorridere è il Cittadella che vince in rimonta per 2-1 grazie ai gol di Amatucci e Magrassi. Il venticinquesimo confronto tra le due squadre si apre con il gol azzurro di Ciccio Caputo. All’8′ Piccoli ostacola nel duello aereo il portiere Kastrati che perde il duello aereo e favorisce l’attaccante, che controlla e serve all’ex Sampdoria la palla dell’1-0. La reazione d’orgoglio del Citta è immediata: Vita ha una palla dai venticinque metri e lo spazio per calciare: il suo tiro però termina a lato con Caprile che si limita a battezzare la sfera con lo sguardo. Al 28′ l’Empoli sfiora il 2-0: Cacace calcia dalla distanza, Kastrati risponde presente sia sul tiro del terzino sia sul tap in successivo di Caputo. Nella ripresa il Cittadella ribalta il risultato. Al 61′ Amatucci crossa in area, Magrassi sfiora solo di testa ma allo stesso tempo inganna Caprile che resta immobile e può solo guardare il pallone infilarsi in rete. L’Empoli prova a reagire, ma all’80’ è il Citta a colpire. Sempre dalla corsia sinistra arriva un traversone in area, Maestrello di testa trova Magrassi che in girata fa 2-1. Non è finita perché all’89’ Prontera va al Var e concede il rigore al Cittadella per un fallo di mano di Grassi in area: dagli undici metri va Cassano, nuovo acquisto ex Roma, che sbaglia con Caprile che intuisce e respinge. L’assedio finale dell’Empoli però non basta. Il Cittadella sfiderà la vincente di Cremonese-Crotone. Coppa Italia già finita per l’Empoli.