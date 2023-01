Coppa Italia 2022/2023, statistiche ottavi: tre vittorie per il Parma contro l’Inter su dieci incroci

Ottavi di finale di Coppa Italia, ecco le statistiche delle prime quattro partite. Stasera alle 21,00 (diretta su Canale 5) l’Inter ospita il Parma: i gialloblù hanno vinto tre delle 10 partite giocate nel torneo contro i nerazzurri, i successi si registrano tra il 1999 e il 2000. La squadra di Simone Inzaghi invece è imbattuta in sette delle 10 gare disputate contro i crociati nella competizione con quattro trionfi e tre pareggi, arbitra Prontera. I ducali nei sedicesimi di finale hanno eliminato il Bari, domani sempre alle 21,00 (diretta TV Canale 5) il Milan riceve il Torino: prendendo in esame i tempi più recenti, sono 12 i match tra i rossoneri e i granata in Coppa Italia con sei vittorie per il Diavolo, due successi per la formazione di Juric e quattro pareggi. Dirige l’incontro Rapuano, il Torino nei sedicesimi di finale ha eliminato il Cittadella.

Giovedì alle 18,00 (diretta Italia 1) la Fiorentina attende la Sampdoria: le due compagini si sono sfidate 11 volte nel torneo con cinque trionfi per i viola, due vittorie blucerchiate e quattro pareggi. Arbitra Paterna, nei sedicesimi di finale i doriani hanno eliminato l’Ascoli ai rigori. Alle 21,00 il Genoa fa visita alla Roma (diretta Canale 5): nove i precedenti tra le due squadre nella competizione con cinque successi giallorossi, un pareggio e tre trionfi rossoblù. Dirige Feliciani, ai sedicesimi di finale il grifone ha eliminato la Spal.