Coppa Italia 2022/2023, arbitri ottavi di finale: Inter-Parma a Prontera, Rapuano per Milan-Torino

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i quattro match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 in programma tra martedì 10 e giovedì 12 gennaio. A dirigere Inter-Parma sarà Prontera, coadiuvato da due assistenti di prestigio come Carbone e Giallatini, reduci dalla semifinale dei Mondiali tra Argentina-Croazia. L’arbitro di Milan-Torino sarà invece Rapuano. Di seguito le designazioni complete.

INTER – PARMA Martedì 10/01 h. 21.00

PRONTERA

CARBONE – GIALLATINI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

MILAN – TORINO Mercoledì 11/01 h. 21.00

RAPUANO

PALERMO – MORO

IV: MARCENARO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: NASCA

FIORENTINA – SAMPDORIA Giovedì 12/01 h. 18.00

PATERNA

RANGHETTI – RASPOLLINI

IV: IRRATI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MAZZOLENI

ROMA – GENOA Giovedì 12/01 h. 21.00

FELICIANI

DE MEO – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: MUTO