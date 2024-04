Atalanta, Scalvini out contro la Fiorentina in Coppa Italia. Zappacosta in gruppo, De Ketelaere da valutare

Gian Piero Gasperini non potrà contare su Giorgio Scalvini per la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. L’azzurro non prenderà parte alla sfida dopo aver accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro e quest’oggi si è sottoposto alle terapie del caso. I compagni invece, sono tornati ad allenarsi presso il centro Sportivo Bortolotti di Zingonia per preparare la gara. In gruppo Zappacosta, lavoro individuale in palestra e in campo per Charles De Ketelaere, che verrà valutato nella giornata di domani, prima della partenza per Firenze. L’ultima parte dell’allenamento è stata svolta con la presenza del pubblico in questo giorno di Pasquetta: un migliaio i tifosi nerazzurri presenti per supportare la squadra e a bordocampo anche l’amministratore delegato Luca Percassi, il direttore generale Umberto Marino e il direttore sportivo Tony D’Amico.