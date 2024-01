Coppa Italia, Atalanta: con il Sassuolo out Lookman, tornano Scalvini e Palomino

L’Atalanta torna domani in campo per la sfida contro il Sassuolo, match valido per gli ottavi di Coppa Italia e in programma alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Giorgio Scalvini ha recuperato dopo il fastidio accusato durante il riscaldamento nel match col Lecce, torna in lista anche José Palomino. Assenti invece El Bilal Touré, Toloi, Hateboer, Adopo (lombalgia) e Lookman (aggregato alla Nazionale nigeriana per la Coppa d’Africa). Prima convocazione per Isak Hien, il centrale ormai ex Verona sarà subito a disposizione del tecnico nerazzurro: ai gialloblù andranno 9 milioni di euro più bonus.

Ci sarà comunque qualche cambio rispetto al match di campionato contro i salentini. Chance per Musso tra i pali con De Roon, Djimsiti e Kolasinac in difesa. Sulla corsia destra, invece, potrebbe esserci un’occasione per Holm.

A dirigere l’incontro Alberto Santoro di Messina coadiuvato da Prenna e Vecchi. Quarto uomo Volpi, al VAR Serra e Piccinini.