Coppa Italia Serie D 2023/2024, tabellone e accoppiamenti preliminare e primo turno

Sono stati pubblicati dal dipartimento interregionale i campi degli incontri della fase preliminare e gli abbinamenti delle partite del primo turno per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie D 2023/2024. Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club che hanno vinto i playout scorsi e le squadre salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al dodicesimo posto dei gironi a 18, al quattordicesimo in quelli a 20 compagini, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina e una società ad avvenuta definizione dell’organico. Nel primo turno alle trentotto squadre che hanno superato i preliminari si aggiungono i 90 club aventi diritto. Calci di rigore a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

Abbinamenti Turno Preliminare – domenica 27 agosto – ore 16.00

Gara 1 Portogruaro-Chions (Stadio “P.G. Mecchia” di Portogruaro – Ve)

Gara 2 Treviso-Dolomiti Bellunesi (“Tenni” di Treviso)

Gara 3 Clivense-Bassano Virtus (“Borgo della Vittoria” di San Martino Buon Albergo – Vr)

Gara 4 Montecchio Maggiore-Mori S. Stefano (“Cosaro” di Montecchio Maggiore – Vi)

Gara 5 Breno-Castegnato (“Tassara” di Breno – Bs)

Gara 6 Real Calepina-Caravaggio (“Libico N.1” di Grumello del Monte – Bg)

Gara 7 Tritium-San Giuliano City (Comunale di Trezzo sull’Adda – Mi)

Gara 8 Crema-Sant’Angelo (“G. Voltini” di Crema)

Gara 9 Folgore Caratese-Club Milano (C.S. “XXV Aprile” di Carate Brianza – Mb)

Gara 10 Varese-Vogherese (“Franco Ossola” di Varese)

Gara 11 Chisola-Pinerolo (“Dino Marola” di Vinovo – To)

Gara 12 Derthona-Albenga (“Fausto Coppi” di Tortona – Al)

Gara 13 RG Ticino-Alba (Comunale di Romentino – No)

Gara 14 Lavagnese-Cenaia (“E. Riboli” di Lavagna – Ge)

Gara 15 Lentigione-Borgo S. Donnino (Comunale di Sorbolo – Pr)

Gara 16 Imolese-Victor San Marino (“R. Galli” di Imola – Bo)

Gara 17 (abbinamento da stabilire dopo definizione organico) X-Piacenza

Gara 18 Grosseto-Certaldo (“Carlo Zecchini” di Grosseto)

Gara 19 Aquila Montevarchi-Figline (“G Brilli Peri” di Montevarchi – Ar)

Gara 20 San Donato Tavarnelle-Ponsacco (“Leonardo Panigiani” di Tavarnelle Val di Pesa – Fi)

Gara 21 Sporting Trestina-Vivialtoteveresansepolcro (“Lorenzo Casini” di Trestina – Pg)

Gara 22 Atletico Ascoli-Forsempronese (“Don Mauro Bartolini” di Ascoli Piceno)

Gara 23 L’Aquila-Notaresco (“Gran Sasso D’Italia” de L’Aquila)

Gara 24 Avezzano-Sora (“Marsi” di Avezzano – Aq)

Gara 25 Boreale-Anzio (“Don Orione” di Roma)

Gara 26 Ostiamare-Budoni (“Anco Marzio” di Ostia Lido – Rm)

Gara 27 Atletico Uri-Sassari Latte Dolce (“Camp Nou N. Martinez” di Uri – Ss)

Gara 28 Campobasso-Termoli (“Nuovo Romagnoli” di Campobasso)

Gara 29 Angri-Gelbison (“P. Novi” di Angri – Sa)

Gara 30 Nocerina-Ischia (“S. Francesco” di Nocera Inferiore – Sa)

Gara 31 Gladiator-San Marzano (“M. Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere – Ce)

Gara 32 Portici-Manfredonia (“Vittorio Papa” di Cardito – Na)

Gara 33 Fidelis Andria-Gravina (“Degli Ulivi” di Andria – Bt)

Gara 34 Casarano-Gallipoli (“G.Capozza” di Casarano – Le)

Gara 35 Castrovillari-Rotonda (“Mimmo Rende” di Castrovillari – Cs)

Gara 36 San Luca-Gioiese (“Corrado Alvaro” di San Luca – Rc)

Gara 37 Siracusa-Ragusa (“Nicola De Simone” di Siracusa)

Gara 38 Akragas-Nuova Igea Virtus (“Esseneto” di Agrigento)

Abbinamenti 1^ turno – domenica 3 settembre – ore 15.00

Gara 1 Cjarlins Muzane-Vincente Gara 1

Gara 2 Vincente 2-Monte Prodeco

Gara 3 Virtus Bolzano-Vincente 3

Gara 4 Vincente 4-Caldiero Terme

Gara 5 Mestre-Luparense

Gara 6 Campodarsego-Adriese

Gara 7 Union Clodiense-Este

Gara 8 Palazzolo-Vincente 5

Gara 9 Vincente 6-Brusaporto

Gara 10 Villa Valle-Casatese

Gara 11 Fanfulla-Vincente 7

Gara 12 Alcione Milano-Vincente 9

Gara 13 Varesina-Vincente 10

Gara 14 Ponte San Pietro-Virtus Ciseranobergamo

Gara 15 Desenzano-Vincente 8

Gara 16 Castellanzese-Legnano

Gara 17 Gozzano-Arconatese

Gara 18 Borgosesia-Pontdonnaz

Gara 19 Bra-Vincente 12

Gara 20 Chieri-Asti

Gara 21 Vincente 11-Vincente 13

Gara 22 Fezzanese-Ligorna

Gara 23 Vado-Sanremese

Gara 24 Ghiviborgo-Vincente 14

Gara 25 Seravezza-Livorno

Gara 26 Pistoiese-Prato

Gara 27 Real Forte Querceta-Poggibonsi

Gara 28 Follonica Gavorrano-Tau Altopascio

Gara 29 Pianese-Vincente 18

Gara 30 Sangiovannese-Vincente 19

Gara 31 Aglianese-Vincente 20

Gara 32 Vincente 21-Orvietana

Gara 33 Forlì-United Riccione

Gara 34 Sammaurese-Vincente 16

Gara 35 Vincente 15-Vincente 17

Gara 36 Carpi-Corticella

Gara 37 Mezzolara-Ravenna

Gara 38 Vigor Senigallia-Alma Fano

Gara 39 Sambenedettese-Vincente 22

Gara 40 Chieti-Vincente 23

Gara 41 Tivoli-Vincente 24

Gara 42 Vincente 26-Vincente 25

Gara 43 Cynthialbalonga-Cassino

Gara 44 Flaminia-Ardea

Gara 45 Trastevere-Romana

Gara 46 Roma City-Real Monterotondo

Gara 47 Sarrabus Ogliastra-Vincente 27

Gara 48 Vastogirardi-Vincente 28

Gara 49 Vibonese-Vincente 36

Gara 50 Lamezia-Locri

Gara 51 Materia-Vincente 35

Gara 52 Vincente 34-Nardò

Gara 53 Fasano-Altamura

Gara 54 Martina-Vincente 33

Gara 55 Barletta-Bitonto

Gara 56 Vincente 32-Vincente 31

Gara 57 Vincente 30-Vincente 29

Gara 58 Cavese-Palmese

Gara 59 Santa Maria Cilento-Paganese

Gara 60 Afragolese-Matese

Gara 61 Sant’Agata-Trapani

Gara 62 Vincente 37-Vicente 38

Gara 63 Licata-Canicattì

Gara 64 Sancataldese-Acireale