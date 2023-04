Coppa Italia Femminile, al via la vendita dei biglietti per la partita fra Juventus e Roma

La Finale Femminile di Coppa Italia fra Juventus e Roma in programma fra una cinquantina di giorni raccoglierà tantissimi tifosi giallorossi e juventini. Da giorno 13 aprile è stata aperta la vendita dei biglietti per la partita in programma il 4 giugno alle ore 16.30 allo Stadio Arechi di Salerno.

I tagliandi della gara, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno, potranno essere acquistati a partire da oggi presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti della Figc e su Viva Ticket. Prende dunque forma anche la cornice di pubblico per un match fra Juventus e Roma che vedrà solo una squadra prevalere in Coppa Italia.